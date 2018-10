Em menos de 24 horas, três polícias foram agredidos em Lisboa

Em menos de 24 horas, três agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram agredidos no distrito de Lisboa, tendo sido submetidos a tratamento hospitalar.

Um agente da PSP de Setúbal levou “com uma garrafa de vidro na cabeça” depois de ter pedido a identificação de um indivíduo que estava a urinar na via pública. Um outro homem chegou, dizendo ser amigo do primeiro e “não deixou o amigo identificar-se partindo para ameaças e agressões no peito”, disse fonte da PSP ao Diário de Notícias.

Os dois homens fugiram e o agente policial teve de ser socorrido por uma ambulância.

Outros dois agentes que tentavam impedir um casal de ser agredido por um homem, perto do porto de Lisboa, acabaram por ser agredido “pelo suspeito, que se colocou em fuga”. No entanto o suspeito terá agredido uma terceira pessoa junto a um bar e acabou por ser detido.

Tanto os agentes da autoridade com as três vítimas receberam tratamento hospitalar. "Devidos às agressões que foi alvo um dos agentes desmaiou, tendo recebido tratamento no hospital, onde foi suturado na cabeça e efetuado curativo a ferida numa mão", refere ainda a mesma fonte.