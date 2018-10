Encontrado corpo do jovem desaparecido na Cova do Vapor

Foi encontrado o corpo do jovem que tinha desaparecido a semana passada na Cova do Vapor, em Almada. Segundo o capitão do porto de Lisboa, o corpo foi encontrado esta quinta-feira no rio Tejo, junto a Paço de Arcos, Oeiras.

"Recuperámos em Paço de Arcos o corpo do jovem desaparecido na semana passada junto à Cova do Vapor", disse o capitão Coelho Gil à Lusa.

Um grupo de três jovens entre os 16 e 17 anos que estavam na Cova do Vapor, numa zona não vigiada acabaram, por ficar em perigo, no passado dia 25 de setembro. O alerta foi dado pelas 13h35 pelo Centro de Coordenação de Buscas e Salvamentos Marítimos.

Dois dos jovens foram recuperados com vida na altura, enquanto o terceiro não foi encontrado.