Donald Trump apanhado com papel higiénico colado ao sapato | Vídeo

Sair da casa de banho com papel higiénico colado ao sapato nunca é confortável, muito menos num momento oficial de Estado, que o diga Donald Trump.

O presidente norte-americano foi filmado pela BBC a subir para o avião Air Force One - que o ia levar a participar na campanha Make America Great Again (Fazer a América Grande Novamente) no Estado do Minnesota - com um papel colado ao pé esquerdo.

O papel que acompanhou Trump durante toda a subida das escadas para o avião, acabou por ficar abandonado da parte de fora do avião.