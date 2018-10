Ações da Sonae MC vão custar entre 1,40 e 1,65 euros

A Sonae SGPS vai lançar Oferta Pública Inicial (IPO) da Sonae MC ainda este ano e anunciou que os preços vão variar entre 1,40 e 1,65 euros. O preço final só será conhecido a 18 de outubro e a estreia na bolsa está prevista acontecer a 23 de outubro.

“A data expectável de admissão à negociação e do primeiro dia de negociação incondicional das ações no Euronext Lisbon é 23 de outubro de 2018”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Para estabelecer o intervalo de preços, o grupo dono do Continente vai colocar entre 304 e 359 milhões de euros como valor base da oferta. Os investidores de retalho e institucionais são as principais entidades a quem a oferta se dirige, até porque a Sonae SGPS já garantiu que pretende continuar como acionista maioritária da Sonae MC.

A oferta base do IPO inclui 217.360 mil ações ordinárias, 23% das quais são oferecidas através de oferta pública a investidores em Portugal enquanto s restantes 77% vão ser oferecidas através de uma oferta particular reservada a investidores institucionais.