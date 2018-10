Katia Aveiro reage à acusação de violação contra Ronaldo | FOTOS

"Enquanto umas pu*** querem vencer na vida à custa do dinheiro do trabalho dos outros"

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, decidiu quebrar o silêncio sobre a polémica que envolve o craque português. Apesar de a cantora não ter referido o nome de Kathryn Mayorga, que acusa o jogador de violação, é possível perceber a que se refere a mensagem.

“Enquanto umas pu*** querem vencer na vida à custa do dinheiro do trabalho dos outros, eu faço francesinhas para o melhor restaurante português no Brasil”, escreveu a irmã de Ronaldo, numa publicação no Instagram.

Mas as críticas de Katia Aveiro não ficaram por aqui.

“A gente bem explica, mas alguns entendem só o que lhes convém”, escreveu, acrescentado depois: “Uns vencem na vida lutando por sonhos e trabalhando de forma honesta, outros simplesmente só poluem o mundo e envenenam os valores morais… Mas Deus não dorme, e tudo o que fazes aqui pois aqui irás pagar”, concluiu.