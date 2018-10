Luisão sobre Fehér. "Comecei a ficar depressivo, o cacifo dele no estádio era ao lado do meu"

Foi em 2004 que Miklós Fehér perdeu a vida em campo com o emblema do Benfica ao peito. Luisão recordou esta sexta-feira o futebolista húngaro e garantiu que a sua partida foi um momento difícil para todo o plantel.

“O Fehér faleceu na época em que cheguei. Eu estava lesionado e falhei aquele jogo em Guimarães. Naquela altura eu morava sozinho. Assistia ao jogo pela televisão no meu apartamento e não sabia o que se estava a passar. Comecei a ficar depressivo, ao saber que ele faleceu. Aquela imagem ficou remoendo na minha cabeça. O cacifo dele no Estádio era ao lado do meu. No dia seguinte chegar lá, ver aquelas flores, a camisola, ir ao enterro dele… Foi muito complicado. Quem viveu aquele momento sabe que não foi nada fácil. Era um companheiro espetacular. Foi um momento triste, mas que também mostrou que o Benfica é feito de renascimento”, começou por dizer o ex-capitão das ‘águias’, em entrevista à BTV.

Luisão destacou o papel do Benfica para ultrapassar o momento difícil.

"Percebemos que a vida é uma coisa tão insignificante, não foi fácil. Lembro-me que, por exemplo, o Tiago sofreu muito. Tivemos acompanhamento e o Benfica teve um papel importante", rematou.

Recorde-se que, Fehér morreu no relvado durante um jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, que se disputou a 25 de janeiro de 2004. A partida acabou por ficar 1-0 para o clube da Luz.