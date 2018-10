Depois da Nike e da EA Sports, patrocinador da Juve também se afasta de Ronaldo

Depois de a Nike dizer estar “extremamente preocupada” e da EA Sport ter retirado o rosto de Cristiano Ronaldo do seu site, também a Jeep, patrocidador da Juventus, se decidiu afastar do craque português, depois das acusações de violação contra o mesmo.

De acordo com o jornal The Sun, esta sexta-feira, a Jeep realizou uma sessão fotográfica no centro de treinos da Juventus com alguns dos jogadores para um anúncio promocional. Mas, a estrela da equipa não marcou presença, como seria esperado.

Recorde-se que, Cristiano Ronaldo tem estado no centro da polémica, depois da norte-americana Kathryn Mayorga acusar o jogador português de a ter violado, em Las Vegas, em 2009.