Diretor de informação da RTP escreve texto sobre 'Caso Ronaldo' e gera polémica | FOTO

O Diretor de Informação da RTP, Paulo Dentinho, escreveu um texto polémico nas redes sociais acerca do caso em que Cristiano Ronaldo é acusado de violação. Numa perspetiva contra todos os que criticam Kathryn Mayorga, quem não gostou das palavras do jornalista foi Manuela Brandão, responsável de imprensa na Gestifute, a empresa de Jorge Mendes.

"Há violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc. Depende do estatuto delas, mas, sobretudo, do estatuto deles. Questão de perspetiva…Um 'não' de uma p*** - e também ela tem direito a dizer não - vale nada. É mercadoria. E se o violador tiver a auréola de herói nacional, é p*** de certeza, no mínimo dos mínimos, uma aproveitadora sem escrúpulo algum. Logo p***! Os factos, que se f**** os factos. Estava a pedi-las, foi o que foi. Felizmente não é a mamã, a filhota ou o filhote de ninguém. Porque nesta justiça será sempre uma filha ou um filho da p****”, escreveu Paulo Dentinho no Facebook, que acabou por apagar a publicação pouco tempo depois.

Contudo, a publicação não passou despercebida a Manuela Brandão, que criticou fortemente Paulo Dentinho.

“Há diretores de primeira, diretores de segunda e aqueles que nunca na p*** da vida deviam ocupar um lugar de tamanha responsabilidade por não terem o mínimo exigível de qualidade, profissionalismo, isenção, caráter, credibilidade e bom senso. Porque ser diretor de informação da RTP não é o mesmo que ser diretor do jornal da paróquia. Porque ser jornalista da RTP exige responsabilidade, ética, seriedade, isenção. ‘Shame on you’!! Diretor de informação??? Pobre RTP, que sempre nos habituara a outra qualidade, elevação, responsabilidade e, sim, isenção, insisto. E agora RTP? Em que pé fica a credibilidade da vossa Informação?”, escreveu a responsável de imprensa da Gestifute.

Ao Correio da Manhã, Paulo Dentinho explicou porque escreveu a mensagem: "Estava a preparar um programa sobre o aniversário do movimento 'Me Too' e isso, aliado ao facto de ter três filhas, fez-me ter um momento emocional. Não me estava a referir ao caso concreto de Cristiano Ronaldo".

´O jornalista acrescentou ainda que a mensagem foi partilhada num grupo privado de amigos e que a decidiu apagar devido à linguagem forte utilizada. Ainda assim, esta acabou por se tornar pública.