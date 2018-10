Outubro começou há apenas cinco dias, mas já foram registados quase 550 incêndios

Este número é superior a qualquer um dos registados no mesmo período, nos últimos dez anos

Desde o início de outubro, até às 18h00 desta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANCP) registou quase 550 incêndios. Este número é superior a qualquer um dos registados no mesmo período, nos últimos dez anos.

"Desde o início deste mês assistimos a um incremento do número de incêndios rurais, somando um total de 543. Praticamente 550 ignições desde 01 de outubro até às 18:00 de hoje. Diria que este número nos causa alguma apreensão, porque quando olhamos para o período homólogo dos últimos dez anos, não temos registo de um número tão grande de ignições", afirmou o comandante Pedro Nunes, da ANPC, citado pela agência Lusa.

Relativamente a esta sexta-feira, o dia terá sido calmo, tudo graças ao “comportamento responsável e cidadania” dos portugueses.

No dia de hoje, apenas dois incêndios causaram “alguma apreensão”, um em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra e outro em Alcácer do Sal, Setúbal.

"Para os próximos dias as condições meteorológicas serão em tudo idênticas àquelas que temos vivido nestes primeiros dias de outubro, ou seja, vamos continuar com uma corrente de leste, que nos trará tempo quente e seco, favorável e propício ao desenvolvimento dos incêndios rurais", alertou Pedro Nunes.

A fase crítica foi prolongada até ao dia 15 de outubro. Assim, é proibida a realização de qualquer tipo de queimadas.