Lucrar com fotografias dos pés no Instagram? Há quem o faça

Gwenteh Lee decidiu fazer o mesmo que muitos outros Instagramers, mas as fotos que a ex-modelo partilha são algo diferentes

Em pleno século XXI e com a forma como as redes sociais têm ganhado terreno, é comum ganhar dinheiro através das mesmas. Uma das formas mais conhecidas e mais comuns de lucrar é através do Instagram e da partilha de fotografias.

Gwenteh Lee decidiu fazer o mesmo que muitos outros Instagramers, mas as fotos que a ex-modelo partilha são algo diferentes, isto porque são apenas dos seus pés.

Aos 49 anos, em entrevista ao The Mirror, Gweneth Lee contou que tem lucrado muito dinheiro desde que criou uma conta de Instagram onde a maioria das fotografias são dos seus pés.

Os cenários são vários e as fotografias têm sido um sucesso. No total, a ex-modelo garante que faz cerca de 30 mil dólares por ano (26 mil euros).

Além do dinheiro, Gwenetg revela que os convites de fãs são uma constante e que muitos lhe dizem ter fetishes pelos seus pés.