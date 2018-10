Choque de titãs em Inglaterra

O empate em Stamford Bridge, consumado ao cair do pano com um remate fenomenal do renascido Sturridge, pôs fim à sequência vitoriosa do Liverpool e permitiu ao Manchester City igualar os reds na classificação. Um desfecho de jornada 7 que incendiou a Premier League, conferindo ainda maior importância e interesse ao encontro desta jornada que levará os citizens a Anfield.

À espreita estará o Chelsea, que pode capitalizar o jogo grande da ronda para se chegar à frente - em caso de empate na cidade dos Beatles e vitória dos blues em Southampton, teremos um cenário de liderança tripartida no fim da ronda. Curiosidade também para ver a resposta do Manchester United de José Mourinho na receção ao Newcastle, outra equipa em clara crise de confiança e resultados.

Em Espanha, Barcelona e Real Madrid também irão tentar pôr fim à ausência de vitórias, com os blaugrana a ter, em teoria, a missão mais complicada: visitam o Valência, de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes, também a precisar de pontos. Os merengues, que atravessam o maior período de seca goleadora desde 2006/07 (três jogos consecutivos em branco), deslocar-se-ão ao terreno do surpreendente Alavés.