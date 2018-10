Em pleno outono, temperaturas continuam a ser de verão

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado vai ficar marcado por céu pouco nublado ou limpo no continente, ainda que possa apresentar períodos de maior nebulosidade na região norte durante a tarde.

Já na zona do Minho, pode haver a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca.

No entanto, apesar de as temperaturas se manterem elevadas para esta altura do ano, vai ocorrer uma descida da temperatura máxima, em especial nas regiões norte e centro.

Quanto às temperaturas máximas previstas para hoje, estas vão rondar os 28 graus Celsius em Lisboa, 31 em Beja, 28 em Faro, 22 em Bragança e 20 no Porto.