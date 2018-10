Imagens de Donald Trump a entrar em avião tornam-se virais na internet | VÍDEO

Quando acontece a alguém que nos é próximo ou até mesmo a nós, é sempre uma situação constrangedora, mas acontecer ao presidente dos Estados Unidos quando os holofotes estão centrados nele, é motivo de piada na internet.

Esta quinta-feira, Donald Trump foi filmado a entrar no Air Force One, no aeroporto internacional de Minneapolis, no norte dos EUA, com papel higiénico agarrado aos pés.

É claro que as imagens já estão a circular na internet e já se tornaram virais.

O presidente dos EUA não se apercebeu do que estava a acontecer, e quando chega ao cimo das escadas, vira-se para o público e acena.