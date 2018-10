PSP deteve 31 pessoas em Lisboa na sexta-feira

A PSP anunciou hoje, sábado, em comunicado que deteve 31 pessoas - a maioria por condução com excesso de álcool -, em várias ações de fiscalização que ocorreram em Lisboa entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira.

As operações tinham como finalidade a “prevenção e dissuasão da criminalidade”. Além disso, foi ainda apreendido haxixe numa quantidade que dava para 53 doses individuais. Uma espingarda e um bastão também foram apreendidos, indica esta força de autoridade em comunicado.

Das 31 pessoas detidas, 15 foram por condução sob efeito de álcool, quatro por conduzirem sem habilitação legal, três por tráfico de estupefaciente, dois por roubo, outros dois por "resistência e coação sobre funcionário" e um por imigração ilegal.