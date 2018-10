Steven Seagal abandona entrevista à BBC após ser confrontado com acusações de assédio sexual | VÍDEO

Steven Seagal abandonou uma entrevista que decorria em direto, após ser questionado sobre os alegados crimes sexuais de que foi acusado por várias mulheres, entre elas Jenny McCarthy, Julianna Margulies e Portia de Rossi.

A entrevista aconteceu esta quinta-feira, e o ator conversava com a jornalista Kirsty Wark para o programa Newsnight da BBC.

“Foi muito afetado com alegações de assédio sexual. Teve uma acusação de violação. Como lidou com isso?”, questionou a jornalista. Depois da pergunta, o ator retirou os auriculares e saiu de imediato do direto.