Ronaldo. Defesa de Mayorga está a tentar contactar outra alegada vítima

Ao logo dos últimos dias já tinha sido revisitado um outro caso de alegada violação em que esteve envolvido Cristiano Ronaldo. Um episódio que remonta a 2005, quando o internacional português foi interrogado pela polícia britânica depois de uma mulher ter apresentado queixa por uma alegada violação num hotel de Londres.

O caso foi na altura arquivado, segundo as autoridades por falta de provas. Mas que a defesa de Kathryn Mayorga, a norte-americana de 34 anos que alega ter sido violada por Ronaldo em 2009 num hotel de Las Vegas, procura agora resgatar.

Segundo noticia o “La Vanguardia”, a defesa de Mayorga está agora a tentar entrar em contacto com essa outra vítima. "Só conheço uma pessoa em Inglaterra que alegou agressão sexual. Gostava de falar com essa mulher. Interessa-nos identificá-la e contactá-la", cita o jornal catalão num artigo publicado neste sábado.

Desde que no final da semana passada rebentou a polémica com a publicação de uma investigação pela revista alemã “Der Spiegel” que Cristiano Ronaldo já negou por duas vezes a versão da história contada pela norte-americana com quem em 2009 foi fotografado e filmado a dançar na zona VIP de uma discoteca de Las Vegas.

A Juventus afirmou entretanto, via Twitter, que “nestes meses Cristiano Ronaldo demonstrou o seu grande profissionalismo e dedicação, reconhecido por toda a gente" no clube. “Os acontecimentos que alegadamente remontam a quase dez anos atrás não alteram esta opinião, partilhada por qualquer um que tenha contacto com este grande campeão.” Já de patrocinadores como a Nike e a EA Sports, que assumiram uma posição mais cautelosa, o internacional português não mereceu a mesma simpatia.