Costa: "Está provado que Ronaldo tem honrado Portugal"

António Costa defendeu neste sábado que a presunção de inocência deve prevalecer no caso da alegada violação de que é acusado Cristiano Ronaldo. A única coisa provada até agora, diz o primeiro-ministro, é que o internacional português tem honrado Portugal.

“Está provado que Ronaldo tem sido um extraordinário profissional, desportista e futebolista, que tem honrado Portugal”, afirmou à imprensa à margem das celebrações, em Lanzarote, dos 20 anos da entrega do Nobel da Literatura a José Saramago.

O primeiro-ministro lembrou que o direito à presunção de inocência deve ser preservado até que a justiça se pronuncie sobre o caso. E afirmou o seu desejo de que “nada mude” em relação à imagem do jogador português.

Depois da publicação de uma investigação sobre o caso pela revista alemã “Der Spiegel” em que Kathryn Mayorga fala pela primeira vez publicamente sobre o que aconteceu na noite em que, em 2009, numa discoteca de Las Vegas, foi fotografada a dançar com Cristiano Ronaldo, na segunda-feira a investigação, entretanto arquivada, foi reaberta pelas autoridades de Las Vegas, com base numa queixa apresentada pela norte-americana simultaneamente à publicação do artigo.

Ronaldo, que não foi convocado para os próximos jogos da Seleção Nacional mas que este sábado joga pela Juventus contra a Udinese, terá 20 dias para responder, a contar da data de reabertura do processo. Nas redes sociais, já negou “terminantemente” cometido um crime que considera “abominável” e “contra tudo aquilo” em que acredita.

A Juventus, cujas ações tinham na passada sexta-feira caído quase 10% na bolsa de Milão, afirmou entretanto, via Twitter, que “nestes meses Cristiano Ronaldo demonstrou o seu grande profissionalismo e dedicação, reconhecido por toda a gente" no clube. “Os acontecimentos que alegadamente remontam a quase dez anos atrás não alteram esta opinião, partilhada por qualquer um que tenha contacto com este grande campeão.”

Já de patrocinadores como a Nike e a EA Sports têm assumiram uma posição mais cautelosa em relação à polémica em que está envolvido o jogador por cinco vezes considerado o melhor do mundo.