Ronaldo marcou e a Juventus continua sem perder

Depois de uma semana em que as ações do clube caíram quase 10% na bolsa de Milão, a Juventus somou na tarde deste sábado a sua oitava vitória consecutiva na Serie A italiana.

Na deslocação à Udinese, a equipa que tinha já vencido nas sete jornadas anteriores da liga italiana, voltou a vencer, desta vez por dois golos. O primeiro de Bentancur, com cruzamento de João Cancelo, aos 33 minutos da partida.

O segundo, quatro minutos depois, viria com assinatura de Cristiano Ronaldo, na redenção possível para uma semana negra, depois de a norte-americana Kathryn Mayorga o ter acusado numa investigação da revista alemã “Der Spiegel” de a ter violado em 2009 num quarto de hotel de Las Vegas depois de se terem conhecido numa discoteca.

A Juventus, agora com 24 pontos, segue assim na liderança do campeonato italiano de futebol, com nove pontos de avanço provisórios sobre o segundo classificado, o Nápoles.