Ao minuto 90, Mourinho venceu o Newcastle

Entre o sétimo e o 70.º minuto do jogo deste sábado, Mourinho esteve a perder com o penúltimo classificado da Premier League.

O Manchester podia até ter garantido que despedir Mourinho não fazia parte dos planos. Mas também não se esperava que a equipa treinada pelo português chegasse ao intervalo a perder por dois golos contra o penúltimo classificado da liga inglesa.

Ao fim de quatro jogos sem vencer, o cenário impensável — “inaceitável” nas palavras do próprio na conferência de imprensa de antevisão do jogo — parecia estar a desenhar-se: tinha sido em 1999, ao comando de Alex Ferguson, a última vez que o Manchester United não vencera um jogo ao longo de cinco jornadas.

Mas o impensável começou a acontecer logo aos sete minutos do jogo deste sábado em Old Trafford, com o primeiro golo da partida, por Robert Kenedy. Mais três minutos e, agora com um golo de Yoshinori Muto, a equipa de Mourinho estava a perder por dois a zero.

Início da segunda parte e por uns bons minutos tudo parecia perdido. Parecia. Porque a partir dos 70 viria Juan Mata, que tinha entrado em campo ainda na primeira metade do jogo, dar início a uma reviravolta de três golos. Juan Mata aos 70, Anthony Martial 76 minutos e, já com o cronómetro a bater nos 90, o golo de Alexis Sanchez que daria a vitória aos “red devils”.

Jogos sem vencer foram quatro, afinal. Por agora a história dos cinco jogos continua lá atrás, ainda no século passado. E nas mãos de Alex Ferguson.