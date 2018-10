EA Sports recua e volta a publicar imagem de Ronaldo

Futebolista cinco vezes considerado o melhor do mundo voltou a aparecer na página do FIFA19, lançado na semana passada.

Depois de na sexta-feira Cristiano Ronaldo, capa do FIFA19, lançado na semana passada, ter deixado de aparecer na homepage da EA Sports, a empresa de jogos parece ter voltado atrás e decidiu repor a imagem do futebolista português no seu site.

A EA Sports foi na semana passada a primeira marca a reagir à polémica em que está envolvido o jogador depois da publicação de um artigo de investigação pela revista alemã “Der Spiegel” em que Kathryn Mayorga o acusa de violação, num caso que remonta ao verão de 2009 e que a polícia de Las Vegas está a investigar.

Na altura, à Associated Press, a marca justificou a decisão: “Vimos o relatório preocupante que detalha as acusações contra Cristiano Ronaldo. Estamos a acompanhar de perto a situação, pois esperamos que os atletas e embaixadores da marca se comportem de maneira consistente com os valores da EA.”

Esta não foi a primeira vez que a EA Sports tomou este tipo de atitude. Há dois anos, quando surgiram as notícias de que o jogador da NHL Patrick Kane estava a ser investigado também por um caso de violação, a empresa decidiu eliminá-lo da capa do jogo lançado em 2016.

Além da EA Sports, também a Nike, que patrocina Ronaldo, veio mostrar-se, em comunicado, “profundamente preocupada” com as alegações de Mayorga. Apenas a Yamamay, marca de roupa interior por quem o jogador português dá a cara, saiu em sua defesa. A par do seu clube, a Juventus, cujas ações tinham caído quase 10% na bolsa de Milão na sexta-feira passada.

Depois de publicada a investigação da “Der Spiegel”, em que Mayorga acusou pela primeira vez Ronaldo publicamente, os seus advogados apresentaram uma nova queixa. E logo na segunda-feira a polícia de Las Vegas anunciou a reabertura da investigação.