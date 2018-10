Kátia Aveiro volta a defender Ronaldo no Instagram

Depois de em defesa de Cristiano Ronaldo, no caso em que é acusado de violação por Kathryn Mayorga, Kátia Aveiro ter deixado há dois dias uma mensagem no Instagram para as “put……as” que “querem vencer na vida à custa do dinheiro do trabalho dos outros”, a irmã do jogador voltou neste sábado ao assunto, desta vez com uma citação retirada do sexto capítulo do Novo Testamento.

“Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade”, escreveu. “Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2:6-8.”