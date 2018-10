Incêndio de grandes proporções em Sintra mobiliza 400 bombeiros

Um incêndio de grandes proporções deflagrou perto das 23h deste sábado numa zona de mato nas proximidades do Convento da Peninha, em Sintra. O fogo, de origem ainda desconhecida, estava pouco depois da meia-noite a ser combatido, segundo o site da Proteção Civil, por 400 bombeiros, apoiados por mais de 100 veículos. Algumas habitações em Biscaia, Alcabideche, já foram obrigadas a ser evacuadas.

Basílio Horta, presidente da Camara Municipal de Sintra, mostrou-se muito preocupado com a situação: "Isto é uma desgraça, temos de sair daqui", disse em direto no local. O Presidente da Republica Marcelo Rebelo de Sousa também se encontra no local e está reunido com Basílio Horta.

Durante a tarde, um outro incêndio tinha tinha deflagrado em Murches, na área do Parque Natural. Entretanto extinto, foi combatido por 99 bombeiros, apoiados por 26 veículos e quatro meios aéreos, e será investigado pela Polícia Judiciária. Foi o terceiro incêndio na zona do Parque Natural em poucos dias.

Serra de Sintra a arder .... pic.twitter.com/6pgcP4CvQu — vitor chambel (@chambel66) October 6, 2018

Ainda este sábado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou para o risco elevado de incêndio em todos os distritos do país até ao próximo dia 10 de outubro.

“Para os próximos dias, podemos esperar condições meteorológicas muito idênticas aquelas que temos vindo a observar desde dia 1, ou seja, um tempo seco, com bastante vento, moderado a forte, com especial incidência nas terras altas", afirmara horas antes o comandante operacional da Proteção Civil, Pedro Nunes, à imprensa. "A humidade relativa vai permanecer extremamente baixa, quer no período diurno quer no período noturno."

Notícia atualizada às 01h15 de domingo