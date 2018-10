Meia centena de pessoas retiradas das suas casas em Sintra e Cascais

Perto de 700 bombeiros combatem incêndio de grandes proporções deflagrado na serra de Sintra. Meios aéreos pesados serão acionados ao nascer do dia, informou a Proteção Civil em conferência de imprensa na madrugada deste domingo.

Quase seis horas depois de ter deflagrado o fogo que assolou entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo a Serra de Sintra e que rapidamente alastrou para o município de Cascais, a Proteção Civil fez o primeiro balanço: 47 pessoas preventivamente evacuadas das suas casas, uma habitação, na Biscaia, três anexos e uma viatura ardidos.

Não há por enquanto registo de feridos civis, mas dois bombeiros tiveram que receber assistência médica devido à inalação de fumo.

Segundo explicou o comandante operacional da Proteção Civil numa conferência de imprensa que teve início por volta das 4h30 da madrugada, a grande dificuldade enfrentada pelos cerca de 700 operacionais no terreno, dos distritos de Lisboa, de Santarém e de Setúbal, no combate às chamas, que continuavam por controlar, foram as fortes rajadas de vento, que atingiram velocidades na ordem dos 100km/h.

Tanto o parque de campismo de Cascais como as localidades da Biscaia, Figueira do Guincho, Almoinhas Velhas e Charneca, além de dois clubes hípicos, foram evacuados. Das 47 pessoas retiradas preventivamente das suas casas, 17 estão a receber apoio na Sociedade Recreativa da Malveira e outras 30 no Pavilhão Dramático de Cascais.

A Proteção Civil aguarda pelo nascer do dia para que possam ser acionados os meios aéreos pesados que permitirão controlar o fogo que deflagrou pouco antes das 23h de sábado. “Foi também pedido o reforço de três pelotões militares para o auxílio das ações de vigilância e rescaldo. Todo o dispositivo que está no terreno vai manter-se enquanto for necessário.”

Ao longo da noite dirigiram-se para o local cerca de 700 bombeiros, membros dos serviço municipais de proteção civil, das polícias municipais e dos serviço de ação social das câmaras de Sintra e de Cascais, e da GNR, da PSP, do INEM e da Segurança Social distrital.