Sete meios aéreos ajudam a apagar incêndio em Cascais

Sete meios aéreos entraram em ação por volta da 08h00, no concelho de Cascais, por forma a controlar as chamas que lavram desde ontem à noite no concelho.

De acordo com o site da Proteção Civil, para além dos meios aéreos, estão 762 operacionais no terreno, acompanhados por 225 meios terrestres.

As chamas deflagraram às 22h30, na zona do santuário da Peninha, uma hora que Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, considerou “estranha” para o início de um incêndio. As causas desta ocorrência ainda não são conhecidas, mas as autoridades confirmaram esta manhã que a Polícia Judiciária já está no local a investigar.

O fogo alastrou-se rapidamente para o concelho de Cascais, descendo até à praia do Guincho, passando a estrada para a zona da Areia e chegando à Charneca.

Quarenta e sete pessoas foram retiradas de quatro aldeias. Um anexo de uma habiação da zona da Biscaia ardeu ontem à noite e uma viatura ficou destruída. O parque de campismo da Areia também teve de ser evacuado - 300 pessoas tiveram de deixar este espaço. O vento forte tem dificultado os trabalhos.

Segundo o último balanço da Proteção Civil, 18 pessoas ficaram feridas no combate às chamas: um ferido leve civil, nove operacionais assistidos no terreno e oito levados para o hospital com lesões oculares e ferimentos nas pernas.

A zona da Charneca, da Malveira da Serra e do Guincho são as que mais preocupam os bombeiros, explicaram as autoridades esta manhã, em conferência de imprensa.