Brasil. Segunda volta à vista

Este domingo não será só mais um dia na vida dos brasileiros. Mais de 140 milhões vão transformar a sua intenção de voto em realidade e eleger o próximo Presidente do Brasil. De São Paulo até ao Nordeste, a especulação aumenta e nem todos têm a mesma opinião em relação aos candidatos. As hipóteses colocam Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), a liderar a corrida entre os 13 candidatos à presidência. Bolsonaro tem criado polémica por defender a ditadura militar, a esterilização dos mais pobres, o fim do aborto e a homosexualidade como patologia. Já Haddad promete políticas sociais, mais direitos e autonomias para as mulheres.

A sondagem do instituto Data Folha, realizada na última quinta-feira, atribui 32% das intenções de voto a Bolsonaro e 23% a Haddad. No espaço de oito dias, o capitão reformado conseguiu subir quatro pontos percentuais, um momento que coincidiu com a saída do hospital onde esteve internado três semanas. Desde o início da campanha eleitoral, os valores têm oscilado, não só no gráfico das intenções de voto, mas também no que reflete a taxa de rejeição. Segundo a pesquisa do Ibope, desde o dia 4 de setembro, Haddad viu a taxa de rejeição aumentar de 23% para 37%. Ao contrário, mas ainda com a maior rejeição destas eleições, Bolsonaro conseguiu descer dois pontos percentuais e está agora com 42%. Esta percentagem poderá prejudicar o candidato se seguir para uma segunda volta, que é o cenário mais provável, tendo em conta que nenhum dos candidatos vai conseguir a maioria absoluta logo na primeira volta. Na quarta-feira, depois de verificar que a taxa de rejeição tinha atingido recordes a poucos dias das eleições, Haddad deu uma conferência de imprensa onde acusou Bolsonaro de campanha negra contra si. Em causa estavam mensagens no WhatsApp «contra mim e a minha família, usando mulheres e crianças, imagens muito vulgares. Pelo conteúdo, desconfiamos que seja oriunda de Jair Bolsonaro», disse o candidato do PT.

Em relação aos restantes candidatos, Ciro Gomes (PDT) desce para os 10% de intenção de voto, Geraldo Alckmin (PSDB) surge com 7% e a ecologista Marina Silva (Rede), que em agosto disputava o segundo lugar da corrida com Ciro Gomes, tem apenas 4%.

Parece inevitável que não seja já no domingo que os brasileiros vão conhecer o seu próximo Presidente. Se existir uma segunda volta, esta será disputada no próximo dia 28 de outubro. E, ao contrário do que se tinha previsto há várias semanas, em que as sondagens apontavam para uma derrota de Bolsonaro, já que não conseguiria votos suficientes para ganhar, agora as sondagens dão um empate técnico ao candidato de extrema-direita e a Haddad. Bolsonaro aparece com 44% das intenções de voto e o candidato do PT com 42%. E, tendo em conta que nas sondagens existe uma margem de erro de dois pontos percentuais, estamos perante um empate técnico.

Quem apoia quem?

Os apoios fazem os votos e os candidatos lutam, não só pelos ideais que defendem, mas também pela caça ao voto. A solução da segunda volta, por exemplo, pode estar na alternativa menos má numa eleição que se tornou um duelo entre extrema-direita e extrema-esquerda. Neste campo, além de ainda não se saber o resultado final, Bolsonaro sabe jogar bem. O candidato de extrema-direita tem a classe empresarial a torcer por si, silenciosamente, motivada pelo receio do regresso da esquerda. Parte dos eleitores culpam o PT e as suas políticas económicas ao longo dos últimos 15 anos de Governo pela profunda crise económica e social que se vive no Brasil. Por este motivo, Fernando Haddad, que é economista, tem-se reunido com investidores para acalmar os receios de um regresso do PT ao poder. Andrea Freitas, cientista política, acredita que as eleições serão marcadas pelo «voto do medo», ou seja, grande parte do eleitorado vai escolher o seu candidato, não pelas propostas, mas pelo receio de o adversário vencer.

As principais mudanças surgem do lado das mulheres e do Nordeste. Apesar de grande parte do eleitorado de Bolsonaro ser masculino, entre as mulheres, a sua principal força de oposição, as intenções de voto subiram para 26% em relação ao candidato de extrema-direita, ganhando a Haddad que tem 20%. Esta questão é explicada por Flávia Biroli, professora de Ciência Política da Universidade de Brasilia: «É preciso compreender como atua essa sobreposição entre o antipetismo e a reação conservadora à agenda da igualdade de género. É essa a chave para se compreender a votação de mulheres no candidato da extrema-direita, apesar da sua estridente misoginia». No Nordeste, bastião do PT, Haddad continua à frente, mas a vantagem diminuiu, porque o representante do PSL também cresceu na região.

O apoio ao candidato da extrema-direita cresce com os rendimentos e com a escolaridade dos entrevistados das últimas sondagens, o inverso do que acontece com Haddad. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, Bolsonaro consegue uma votação de 43% entre pessoas que têm um curso superior contra 14% de Haddad. Além disso, entre os que ganham até ao salário mínimo, Haddad tem 33% de intenção de voto e Bolsonaro apenas 19%, mas no lado oposto, entre aqueles que ganham até cinco vezes o ordenado mínimo, Jair Bolsonaro atinge os 51%, contra 11% do outro candidato.

Além do apoio na primeira volta, os restantes candidatos ao Palácio do Planalto também têm peso na provável segunda volta, mesmo que não a disputem diretamente com Bolsonaro e Haddad, já que os seus apoiantes terão de optar por outro candidato no momento de voto.