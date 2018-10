Quarto fogo em poucos dias no Parque Natural Sintra-Cascais. PJ já estava a investigar

Antes do fogo que deflagrou no sábado à noite na zona da Peninha, na Serra de Sintra, a Polícia Judiciária (PJ) preparava-se para começar a investigar uma terceira ocorência na área do Parque Natural num curto espaço de tempo.

A informação é avançada pelo site Cascais24 , que cita fonte da PJ.

Ontem à tarde, um incêndio deflagrou na zona de Murches e destruiu cerca de 3000m2 de mato. Era a terceira ocorrência no Parque Natural Sintra-Cascais em poucos dias. As chamas foram rapidamente dominadas pelos 99 operacionais que estiveram o local, apoiados por 26 veículos.

Horas depois, mais precisamente às 22h50, deflagrou o incêndio na Peninha. O fogo alastrou-se rapidamente para o concelho de Cascais, descendo até à praia do Guincho, passando a estrada para a zona da Areia e chegando à Charneca.

Quarenta e sete pessoas foram retiradas de quatro aldeias. Um anexo de uma habiação da zona da Biscaia ardeu ontem à noite e uma viatura ficou destruída. O parque de campismo da Areia também teve de ser evacuado - 300 pessoas tiveram de deixar este espaço. O vento forte tem dificultado os trabalhos.

Segundo o último balanço da Proteção Civil, 18 pessoas ficaram feridas no combate às chamas: um ferido leve civil, nove operacionais assistidos no terreno e oito levados para o hospital com lesões oculares e ferimentos nas pernas.

De acordo com o site da Proteção Civil, no terreno estão 743 operacionais, acompanhados por 221 meios terrestres e sete aéreos. O fogo foi entretanto dominado.

Esta manhã, as autoridades informaram que a PJ também tomou conta desta situação: A informação foi confirmada por Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, que explicou que a PJ já está no local. Recorde-se que Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, disse ontem que o fogo começou a uma hora “estranha”. No entanto, nenhum dos autarcas quis avançar com possíveis explicações para a origem do incêndio.