Carlos Cruz fala sobre regresso à televisão

Carlos Cruz voltou a falar sobre o processo ‘Casa Pia’ e sobre um possível regresso à televisão. Numa entrevista no programa ‘Conta-me Como És’, da TVI, diz ser um homem “tranquilo”.

O antigo apresentador fez alguns desabafos sobre o processo ‘Casa Pia’, o “terramoto”, como descreveu, que abalou a sua vida. A verdade é que diz estar “tranquilo” com tudo e não guadar rancores.

"Não tenho rancores, não tenho ódios. Custou-me a chegar a este estado. Analiso-me muito e gosto muito de mim. É a primeira condição para estarmos bem com os outros. Estou muito calmo, muito sereno. Atravesso a vida à bolina, ao sabor do vento. Não há nada que me irrite, nem as pessoas", disse à apresentadora Fátima Lopes.

Quanto a um possível regresso à televisão, Carlos Cruz tem sérias dúvidas que isso possa acontecer: "Vejo o meu regresso à televisão como uma impossibilidade. O mercado de trabalho quer gente jovem e este peso que tenho em cima de mim inibe as pessoas de me convidar".