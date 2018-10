Incêndio em Cascais. Casa do 'Love On Top' evacuada | FOTO

O incêndio que deflagrou na Serra de Sintra no sábado à noite obrigou a evacuar a casa onde se realiza o reality show ‘Love On Top’.

A informação foi partilhada por uma das ex-concorrentes Cynthia Noriega, que divulgou uma mensagem no Instagram.

A casa, que fica perto da zona do Guincho, foi ameaçada pelas chamas – os concorrentes, que têm de passar vários meses fechados naquelas instalações, foram retirados do edifício por precaução.

O incêndio começou ontem, pelas 22h50, na zona da Peninha, em Sintra. O fogo alastrou-se rapidamente para o concelho de Cascais, descendo até à praia do Guincho, passando a estrada para a zona da Areia e chegando à Charneca.

Quarenta e sete pessoas foram retiradas de quatro aldeias. Um anexo de uma habiação da zona da Biscaia ardeu ontem à noite e uma viatura ficou destruída. O parque de campismo da Areia também teve de ser evacuado - 300 pessoas tiveram de deixar este espaço.

De acordo com o site da Proteção Civil, no terreno estiveram cerca de 800 operacionais, acompanhados por mais de 200 meios terrestres e sete aéreos. O fogo foi dominado no final da manhã de domingo.

As autoridades informaram que a PJ também tomou conta desta situação: A informação foi confirmada por Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, que explicou que a PJ já está no local. Recorde-se que Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, disse ontem que o fogo começou a uma hora “estranha”. No entanto, nenhum dos autarcas quis avançar com possíveis explicações para a origem do incêndio.