Pelas 10h00 desta manhã o fogo ainda estava a ser combativo por 800 homens, apoiados com sete meios aéreos.

As 300 pessoas que estavam no parque de campismo da Areia, no Guincho, foram retiradas do local. Aconteceu o mesmo a 47 pessoas em habitações das aldeias de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoínhas e Charneca, em Cascais.