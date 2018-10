Airbnb. Lisboa é a quarta cidade que recebe mais hóspedes seniores

Embora Londres, Istambul ou Guadalajara estejam a emergir como destinos na moda para os viajantes com mais de 60 anos, Lisboa continua a ocupar o quarto lugar nas preferências dos turistas seniores.

De acordo com os dados da plataforma Airbnb, mais de 1,6 milhões de viajantes europeus com mais de 60 anos reservaram alojamento através da plataforma, em destinos em todo o mundo, no último ano. A análise mostram ainda que, “embora Paris, Londres, Roma e Lisboa sejam as cidades que recebem mais hóspedes seniores (por volume total) através da Airbnb, são destinos como Istambul ou Guadalajara (México), além de diversas regiões do sul de Estados Unidos ou as Filipinas, que registam o maior crescimento entre este tipo de viajantes, numa lista liderada por Londres”.

Lisboa quer limites A Câmara Municipal de Lisboa pretende apresentar ainda este mês uma proposta de contenção para limitar a abertura de novos alojamentos locais e estima que o regulamento municipal sobre esta matéria seja divulgado já em novembro.

De acordo com as alterações previstas no novo diploma, para “preservar a realidade social dos bairros e lugares, a câmara municipal territorialmente competente pode aprovar, por regulamento e com deliberação fundamentada, a existência de áreas de contenção, por freguesia, no todo ou em parte, para instalação de novo alojamento local, podendo impor limites relativos ao número de estabelecimentos de alojamento local nesse território, que podem ter em conta limites percentuais em proporção dos imóveis disponíveis para habitação”.

Recorde-se que a pressão turística no centro histórico de Lisboa continua a aumentar. A meio de setembro, na freguesia de Santa Maria Maior – freguesia que abarca bairros como Alfama, Mouraria, Castelo, Baixa e Chiado – pelo menos 34% das casas estavam já destinadas ao alojamento local.