Liga. Benfica vence FC Porto e junta-se ao Braga na liderança

O Benfica venceu hoje, no Estádio da Luz, o FC Porto, por 1-0, na sétima jornada da Liga portuguesa.

O suíço Seferovic fez o único golo da partida, aos 62 minutos, e garantiu os três pontos para os encarnados, que somam agora 17 pontos, os mesmos que o SC Braga, que ontem empatou a uma bola, na Pedreira, com o Rio Ave.

Há quatro anos que o Benfica não vencia o FC Porto na Luz (desde 2014).

Os azuis-e-brancos são agora terceiros classificados com 15 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Sporting esta noite. O leão mede forças com o Portimonense, no Algarve, a partir das 20 horas e, em caso de vitória, o emblema de Alvalade passará a somar 16 pontos.