Marques Mendes e Paulo Portas na escola de quadros do CDS

O CDS e a Juventude Popular promovem uma ação de formação sobre a Europa entre os dias 11 e 14 de outubro em Peniche. O objetivo é o de “juntar a ação política à formação”, tendo por base os desafios que se colocam à Europa, mas também tendo em conta que o próximo desafio eleitoral são as eleições europeias de maio de 2019, conforme explicou ao i Diogo Feio, membro da comissão política nacional dos centristas.

O ex-líder do PSD e comentador televisivo Marques Mendes será um dos oradores convidados para o debate Portugal na Europa da escola de quadros do CDS, uma iniciativa que servirá também para avaliar, por exemplo, o populismo . Marques Mendes estará em Peniche no dia 12, enquanto o antigo líder centrista Paulo Portas será o orador principal de um jantar-debate sobre a Europa e o Mundo no dia seguinte.

Apesar da iniciativa ser dedicada à Europa, a Escola de Quadros também abordará o tema mais polémico do momento: a defesa. Os centristas convidaram o general Faria de Meneses, na reserva, para falar dos desafios do setor. A escolha recaiu sobre o antigo comandante das Forças Terrestres que pediu a passagem à reserva, depois do Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, ter castigado cinco comandantes no caso do roubo de material de guerra em Tancos.