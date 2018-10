Jair Bolsonaro e Haddad na segunda volta. Bolsonaro reage através das redes sociais

Bolsonaro utilizou as redes sociais para reagir à vitória e para lançar farpas ao PT

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad vão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, no dia 28 de outubro. Bolsonaro arrecadou 46% dos votos e Haddad 29%.

Depois de 99% das secções de voto apuradas, Bolsonaro conseguiu o voto de 49 milhões de brasileiros, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em terceiro lugar na corrida ficou Ciro Gomes (PDT) com 12% dos votos.

Depois da vitória na primeira volta, o candidato de extrema-direita às presidências brasileiras reagiu através do Facebook.

"Hoje elegemos Senadores e Deputados que defendem nossas bandeiras por todo o país. Dia 28 selaremos essa vitória no segundo turno, mesmo com todo o sistema trabalhando contra. Obrigado a todos pela confiança! Falta pouco para enfim mudarmos rumos do Brasil”, começou por escrever.

Bolsonaro utilizou ainda as redes sociais para lançar farpas ao PT.

“O Partido dos Trabalhadores financiou ditaduras via BNDES; anulou o legislativo no mensalão; tem tesoureiros, marketeers e ex-presidente na cadeia por corrupção; quer acabar com a Lava Jato, além de controlar a mídia e internet. Se alguém ameaça a democracia, esse alguém é o PT”, lê-se.

“O nosso país é grande e próspero, não uma fação criminosa para ser comandado de dentro da cadeia. Boa noite a todos”, acrescentou.