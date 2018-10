Agente da PSP agredido após apreensão de droga em Lagos

Um agente da PSP foi agredido por um homem, em Lagos, na sequência de uma apreensão de droga.

Em causa estaria o facto de o suspeito, detido por tráfico de estupefacientes, ser amigo do agressor.

De acordo com o Correio da Manhã, o caso terá ocorrido no último sábado, ao final do dia, quando três agentes da PSP de Lagos descobriram movimentações suspeitas de um grupo de indivíduos e decidiram, por isso, abordá-los. Na revista, um dos homens foi detido por ter em sua posse 30 doses de haxixe. A maioria dos elementos do grupo terá acabado por se dispersar. Contudo, um deles, enquanto fumava haxixe à frente dos polícias, começou a insultá-los.

Depois de voltar a ser abordado, as agressões começaram.

"Um dos agentes foi agredido com socos na cara e com pontapés no corpo. Ficou com mazelas físicas e com danos no fardamento, que acabou rasgado", disse fonte do Comando de Faro da PSP, citado pelo CM.

O agente agredido acabou por ter de ser assistido pelo INEM.

O agressor foi detido e tinha na sua posse duas doses e meia de haxixe, quantidade considerada contraordenação e não tráfico.