Jorge Valdano acredita que a ausência de CR7 faz toda a diferença no Real Madrid, mas ainda acredita em Julen Lopetegui no comando da equipa

O Real Madrid teve um arranque de época pouco promissor e, neste momento, ocupa o quinto lugar da 'La Liga', depois da derrota frente ao Alavés. Jorge Valdano, antigo jogador e dirigente do clube, considera que o problema está na falta de “confiança”, mas também na ausência de Cristiano Ronaldo.

“O problema mais grave que, neste momento, afeta o Real Madrid é a falta de confiança”, começou por dizer, em declarações à rádio ‘Onda Cero’.

“O Real Madrid tinha um fanático do golo, que já não está… Perdeu o maior goleador da sua história”, acrescentou.

Mas Valdano não ficou por aqui.

“O talento de goleador é tão particular como o talento de guarda-redes. E, neste momento, nenhum jogador do Real Madrid o tem”, afirmou.

Relativamente às notícias que apontam para a demissão do técnico Julen Lopetegui, do comando do Real Madrid, o antigo dirigente deixa claro que essa não será a melhor opção.

“Despedir um treinador é sempre um fracasso (…) Penso que está ao alcance de Lopetegui fazer com que esta equipa reaja”, rematou.