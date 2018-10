Incêndio em prédio de Campo de Ourique em Lisboa

Um incêndio deflagrou na manhã desta segunda-feira em Campo de Ourique em Lisboa.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, citada pelo Correio da Manhã, o fogo já está extinto, contudo estão a decorrer ainda trabalhos de ventilação.

No local estão 18 bombeiros apoiados por cinco viaturas.

Incêndio em Campo de Ourique. Just woke up with my building on fire. What a hell of a monday. pic.twitter.com/8DxQZPVkfj