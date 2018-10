PSD pretende que a Área Metropolitana de Lisboa seja alargada até ao Entroncamento

O PSD divulgou hoje uma das proposta para levar à Assembleia relativa ao alargamento da coroa do passe social da Área Metropolitana de Lisboa ao Entroncamento. O partido diz que quem vive no distrito de Santarém paga o triplo pelo transporte público para a capital.

“Os deputados do PSD e a distrital do PSD de Santarém pretendem levar esta proposta à Assembleia da República e vêm publicamente desafiar o governo a incluir esta solução na proposta de Orçamento de Estado”, afirmou o deputado social-democrata Duarte Marques.

Atualmente a coroa do passe social termina na Azambuja e o PSD pretende que esta vá até ao Entroncamento. O partido liderado por Rui Rio pretende ainda que o Governo atribua “como bónus a totalidade ou um desconto de 50% na compra do passe de Lisboa (Navegante ou Lisboa Viva) a quem tiver um passe de um percurso superior exterior à coroa da Área Metropolitana de Lisboa ou a 50 quilómetros de distância de Lisboa”.

Recorde-se que as famílias que vivem na Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto vão ter direito a várias benesses nos transportes públicos a partir do próximo ano, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019.

Está prevista a criação de um passe-família que vai ser mais económico para os agregados familiares e as poupanças mensais vão ser superiores a 100 euros.