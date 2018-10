Nobel da Economia chama a atenção para as alterações climáticas

O prémio foi atribuído no âmbito do seu trabalho pela integração das questões do clima no crescimento económico, nomeadamente das alterações climáticas e inovação.

William Nordhaus é professor na Universidade de Yale e Paul Romer é professor na Universidade de Nova York, e antigo economista-chefe do Banco Mundial.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h