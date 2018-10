O baixista da banda de metal Simbiose, Sérgio Curto, morreu no sábado num acidente quando regressava a casa após um concerto no festival Bardoada, no Pinhal Novo.

O músico, mais conhecido por 'Bifes', tinha 34 anos e tocava nos Simbiose desde 2007. A notícia foi avançada pela banda no Facebook, onde publicaram uma mensagem de "grande tristeza" e "revolta" pela morte do baixista.

Sérgio Curto era também líder da banda Dr. Bifes & Os Psicopratas.