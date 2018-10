Marca de lingerie defende publicamente Cristiano Ronaldo

A acusação de violação que recai sobre Cristiano Ronaldo já fez mossa nalguns dos seus contratos publicitários, mas a marca de roupa interior italiana Yammamay continua a aposta forte na imagem do jogador, tendo lançado há dias uma campanha protagonizada pelo português.

“Estamos em plena campanha, não mudamos o nosso plano de investimentos e vamos continuar com a publicidade que está em curso, e que por sinal está a ir muito bem, porque acreditamos que, nestes casos, há sempre a presunção de inocência", afirmou o diretor do grupo Ansa, dono da marca, ao Corriere dello Sport.

Para o responsável, o caso parece “rebuscado” e “esvaziará em pouco tempo”. "Cristiano Ronaldo sempre foi um campeão dentro e fora do campo e estamos convencidos de que tudo voltará ao normal", sublinhou Gianluigi Cimmino.

O diretor também fez questão de sublinhar que o movimento #MeToo, que terá motivado Kathryn Mayorga a denunciar o caso nove anos depois, não trouxe só coisas boas. “Aprendemos muitas coisas positivas, mas também muitas negativas”, justificou.

“Certamente, às vezes torna-se num instrumento para aqueles que querem ser o centro das atenções. Dito isso, acho que é eticamente correto que a equipa, as empresas, os patrocinadores e as pessoas que sempre estiveram próximas do campeão continuem próximas dele. Com Cristiano Ronaldo, temos um acordo anual, a campanha começou há algumas semanas e continua a correr bem”, acrescentou o responsável.

Já a gigante Nike afirmou estar “extremamente preocupada” com a acusação que é imputada a Cristiano Ronaldo e a EA Sport, detentora do jogo FIFA19, inicialmente decidiu retirar a imagem do jogador do seu site, mas recuou e voltou a publicá-la.

A Jeep, um dos patrocinadores da Juventus, também estará a agir com algum cuidado, pois realizou uma sessão fotográfica com alguns jogadores, mas CR7, ao contrário do que seria de esperar, não participou.