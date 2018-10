Benfica-FC Porto. Discussão sobre o clássico acaba com uma morte

Um homem, de 56 anos, foi morto no último domingo com recurso a uma arma branca, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, após o Clássico entre o Benfica e o FC Porto.

De acordo com uma fonte da família da vítima, ao jornal local ‘Rede Regional’, tudo terá começado com uma discussão devido ao jogo entre as ‘águias’ e o clube ‘azul e branco’.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Santarém, citado pela TVi24, o agressor, de 45 anos, conhecia a vítima.

O crime aconteceu junto a um café. Depois da vítima entrar em paragem cardiorrespratória, o óbito foi declarado no local pelas 19h30.

O agressor foi detido a cerca de 100 metros do local do crime.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).