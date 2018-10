Costa reforça "confiança" em Azeredo Lopes e defende que este é "um ativo importante" no Governo

António Costa voltou a manifestar, esta segunda-feira, a sua confiança em Azeredo Lopes, assegurando ainda que o ministro da Defesa é um “ativo importante” no Governo.

"A visita está marcada há bastante tempo, mas a confiança também está manifestada há bastante tempo", disse o primeiro-ministro, à margem de uma visita à Base Aérea de Monte Real com o ministro da Defesa, depois de questionado pelos jornalistas acerca das notícias do alegado encobrimento do roubo de Tancos, de que Azeredo Lopes teria conhecimento.

António Costa referiu ainda que essa confiança permanece “inalterada” desde que o atual executivo socialista tomou posse, em novembro de 2015, e que Azeredo Lopes “não é um problema” para o Governo, é sim “um ativo importante”.

Confrontado ainda com as declarações de Marques Mendes, antigo líder do PSD, que referiu no seu comentário da SIC que o ministro estava “fragilizado”, António Costa respondeu prontamente e com alguma ironia.

“Quando o Dr. Marques Mendes for primeiro-ministro, ele decide o seu governo, enquanto foi eu primeiro-ministro, sou eu que decido quem é membro do governo (...) Não creio que o Dr. Marques Mendes seja primeiro-ministro em breve”, rematou.