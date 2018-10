Mulher sueca alega que tem um filho de George Michael

Uma mulher de origem sueca alega ter tido um filho do cantor George Michael, que tem agora 20 anos.

Ulrika Lillemor Alfa Wonwolf afirma que engravidou do cantor em 1997, durante uma digressão no Reino Unido, quando este mantinha uma relação com o empresário kenny Goss, de acordo com o ‘Daily Star’.

A mulher garante ainda que, apesar de o filho ser desconhecido do público, que George Michael sabia da sua existência e lhe deu dinheiro para ajudar na sua educação. Segundo Ulrika, o cantor terá mesmo visitado o filho várias vezes durante a infância do mesmo.

Para confirmar as suas afirmações, a mulher entregou a vários jornais internacionais relatórios de testes de ADN. Contudo, ainda não se conseguiu apurar a veracidade dos documentos em questão.

Os representantes de Gorge Michael, que morreu em 2016, já reagiram e garantem que toda a história é falsa.