Engenheiro português assassinado em Caracas

Um engenheiro português de 36 anos foi morto por um grupo de homens armados na capital venezuelana, segundo o jornal El Universal.

Os motivos do crime estão ainda por apurar. O homicídio ocorreu no sábado na avenida Rio de Janeiro, no leste de Caracas, uma zona que o português normalmente não frequentava, de acordo com a família, que só tomou conhecimento do crime através do Twitter.

A família está agora a apelar à investigação do caso para que os homicidas não fiquem impunes.

O engenheiro era casado e tinha três filhos.