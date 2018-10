Família de Cristiano Ronaldo faz apelo a todos os fãs

Desafio lançado pela mãe e pela irmã do jogador português

A família de Cristiano Ronaldo sempre foi um dos seus maiores apoios. Agora, com as notícias relacionadas com um alegado caso de violação, isso não foi exceção.

Tanto a mãe como as irmãs do craque português já vieram a público mostrar o seu apoio. Mas esta segunda-feira Dolores Aveiro foi mais longe e fez uma publicação a apelar ao espírito de união de todos os fãs de Cristiano Ronaldo.

“Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele… Por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo… Pela justiça. Ele merece”, escreveu a mãe do jogador português.

Na publicação, pode ver-se as hashtags “Ronaldo estamos contigo até ao fim”, “justiça”, “ele merece o nosso apoio”.

A imagem também foi partilhada pela irmã de Ronaldo, Katia Aveiro.