Jovem morre atropelado por comboio no Algarve

No local não existe passagem de nível, nem de veículos nem de peões.

Um homem de 21 anos foi mortalmente colhido por um comboio nos arredores da cidade de Portimão, no distrito de Faro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que o atropelamento ocorreu pelas 10h20, próximo da Avenida V6, local onde não existe passagem de nível, nem de veículos nem de peões.

“São desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento, tendo sido chamada a Polícia Judiciária para apurar as causas do acidente", afirmou fonte da PSP, citada pela agência Lusa.

O óbito foi declarado no local do atropelamento pelo comboio que tinha partido de Portimão com destino a Lagos.

A linha esteve temporariamente cortada, mas já foi a circulação já foi restabelecida.

No local estiveram 18 operacionais dos bombeiros de Portimão, do INEM e da PSP, apoiados por sete viaturas.