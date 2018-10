Johnny Depp diz que Hollywood é um "circo de m****"

Johnny Depp é um dos atores de Hollywood mais adorados... Mas isso não significa que o eterno ‘Eduardo Mãos de Tesoura’ adore Hollywood. Numa entrevista à edição britânica da revista GQ, o ator falou sobre a sua relação com a Disney, os alegados casos de violência doméstica e a relação com a indústria do cinema norte-americano.

Quando é questionado sobre as ‘teorias da conspiração’ sobre si que têm circulado em Hollywood, Depp não tem ‘papas na língua’: "Maldito circo de merda. As pessoas começaram a processar-me a cada oportunidade que tinham. Eu sei que nunca poderia ser a Cinderela, mas senti que num período muito curto de tempo me transformaram num monstro".

"Sentia as pessoas a olharem para mim de maneira diferente, devido às acusações. E depois começaram a dizer coisas às revistas. Mas a única coisa que eu podia fazer era saber o que eu tinha feito. Eventualmente, a verdade será revelada. Sei qual é a verdade e se tiver de me afastar de tudo hoje, do trabalho, da carreira, então está bem", desabafou.