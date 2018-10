Greve dos trabalhadores da IP vai afetar circulação de comboios na sexta-feira

Os sindicatos exigem “respostas às propostas sindicais tanto da parte da empresa como do governo”

O serviço de comboios vai sofrer “fortes perturbações” esta sexta-feira por causa da greve agendada pelos sindicatos dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP). O avisou foi feito pela CP – Comboios de Portugal esta segunda-feira em comunicado.

“Por motivo de greve convocada por organizações sindicais da Infraestruturas de Portugal [gestor da infraestrutura ferroviária], a CP informa que se preveem supressões em todos os serviços no dia 12 de outubro”, pode ler-se.

A empresa informa também que, para já, não serão disponibilizados transportes alternativos e que, até agora, ainda não foram definidos serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral. E, por isso, a empresa afirma que quem tiver comprado bilhetes para os Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Celta poderá pedir “o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos”.

O protesto foi marcado pelos sindicatos que exigem “respostas às propostas sindicais tanto da parte da empresa como do Governo” para a criação de contrato coletivo de trabalho, explicou à Lusa José Manuel Oliveira, coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF).

“A empresa e o Governo pretendem fazer uma negociação sem a valorização salarial e profissional dos trabalhadores”, acrescentou o dirigente sindical reforçando que “há uma grande distância” entre as posições de ambos os lados das negociações – quer o governo, quer a empresa, quer os sindicatos. Condições salariais, de duração do tempo de trabalho, de repouso e de descanso semanal, assim como a regulamentação de carreiras são matérias onde há mais divergências.