Gomes da Silva ‘atira-se’ a Pinto da Costa

Ex-dirigente do Benfica considera que as palavras de Pinto da Costa não podem ser levadas a sério.

Rui Gomes da Silva não compreende o alegado discurso pacifista do presidente do FC Porto Pinto da Costa. O antigo vice-presidente do Benfica acusa mesmo o líder da equipa rival de ‘hipocrisia’, numa crónica colocada no blogue ‘Novo Geração Benfica’.

Para Rui Gomes da Silva, Pinto da Costa é o "maior incendiário do futebol português”.

“Aos “papagaios” que se julgam espertos não se faz uma festa como se de um bicho inofensivo se tratasse ... antes se responde como se faz aos abutres que só querem a nossa morte!”, escreveu no blogue.

Rui Gomes da Silva termina com uma questão: “Ninguém tem coragem de denunciar a hipocrisia?”