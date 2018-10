Criança de oito anos descobre espaçada milenar

A criança passava férias com a família quando descobriu o artefacto

Uma criança de oito anos encontrou uma espada da era pré-viking com perto de 1.500 anos num lago sueco. Saga Vanecek estava a nadar no lago Vidostern, em Jonkonping, quando encontrou a relíquia.

“Não é todos os dias que encontramos uma espada no lago” disse Mikael Norstrom, um dos investigadores do museu local que analisou o objeto. A espada foi inicialmente identificada como tendo 1.000 anos, mas os especialistas acreditam que terá perto de 1.500 anos.

Quando Saga Vanecek e a sua família estavam a passar férias no local, os níveis da água do lago estavam muito baixas devido à seca, o que ajudou na descoberta.

“Eu senti alguma coisa na água e levantei-a. Era um punho e eu fui dizer ao meu pai que parecia uma espada”, conta a jovem. O pai ao princípio não acreditou, pensando tratar-se de um ramo invulgar, explicou ao The Local.

A descoberta espada, que está extremamente bem preservada, deu origem à realização de uma escavação no local – organizada pelo museu e pelo conselho local – tendo sido descoberto um broche do século III. Os investigadores continuam à procura de mais artefactos no lago.